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Общество
В Кремле сообщили о датах возобновления полетов из России в Египет

В Кремле сообщили о датах возобновления полетов из России в Египет

Эксперты оценили уровень безопасности на курортах Египта и сделали вывод.
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Россияне смогут летать рейсами из Москвы на курорты Египта после того, как будут готовы отчеты о безопасности такого отдыха. Российские инспекторы уже побывали на Красном море и оценили уровень безопасности на популярных курортах.

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Также специалисты проверяли, как в стране соблюдаются необходимые условия для запуска чартерных рейсов между странами. Окончательное решение примет оперштаб, рассказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, сначала в штабе должны подготовить доклады в оперштаб правительства, после чего эксперты примут решение, сказал Песков. При этом официальный представитель Кремля не назвал даже примерных дат открытия авиасообщения между двумя странами. Он отметил, что это могут сделать только представители оперштаба, пишет RT.

Напомним, 23 апреля лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси уже обсуждали тему возобновления чартерных полетов между странами. Стоит отметить, что российские туроператоры уже готовы запустить чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 20 российских городов, как только это станет возможным.

Ранее "Дни.ру" сообщали, как сильно подорожали люксовые путевки на курорты Крыма и Сочи.

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Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 14:11 Источник: RT ✓ Надежный источник
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Что делать и куда лететь россиянам после закрытия Турции

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