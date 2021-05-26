Онколог перечислила самые важные продукты для кишечника

Российская врач-проктолог и онколог Елена Смирнова перечислила продукты питания, необходимые для здоровья и нормального функционирования кишечника. Медик отметила, что для этого организму необходимо получать по 30 грамм клетчатки ежедневно.
По словам Смирновой, такой объем клетчатки содержится в 400-500 граммах овощей и фруктов. К примеру, в чашке обычной или цветной капусты содержится около четырёх граммов, а в брокколи – пять граммов. Столько же можно получить из груши или запечённого картофеля с кожурой. Половина свёклы и небольшая морковь содержит от двух до трёх граммов, сообщает телеканал "Царьград".
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