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Общество
На четвертый сезон конкурса "Лидеры России" подано 173 тысячи заявок

На четвертый сезон конкурса "Лидеры России" подано 173 тысячи заявок

Заявители проживают во всех 85 регионах России и 132 странах мира.

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Четвертый сезон конкурса "Лидеры России" разделен на восемь треков. В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение» запущены треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также направления «Студенты» и «Международный» для желающих работать в нашей стране иностранцев.

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Лидером стал трек "Бизнес и промышленность" – 57,5 тысячи заявок. На втором месте "Государственное управление", на третьем – "Информационные технологии".

Заявки на конкурс поступили из 132 стран мира. Наибольшую активность проявили граждане стран СНГ, а также Латвии и Германии.

"У нас завершилась подача заявок на все треки кроме «Международного». Решение о его запуске принималось позже, поэтому было решено дать людям больше времени для подачи заявок», – сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, иностранцы могли участвовать в конкурсе начиная со второго сезона, но им было намного сложнее сдавать тесты. В этом году они могут проявить себя в треке "Международный", отметил Кириенко. Он напомнил, что финалисты получат вид на жительство, победители – гражданство РФ по ускоренной процедуре.

Также первый замруководителя АП сообщил о решении Наблюдательного совета конкурса ввести специальный трек "Развитие". Он доступен для всех. По словам Кириенко, тесты, задания и инструменты проверки в новом направлении соответствуют конкурсным критериям.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал о еще одном нововведении – проекте "Битва сезонов". В нем могут принять участие все финалисты и полуфиналисты прошлых лет.

Конкурс "Лидеры России" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". За несколько сезонов высокие должности получили более 270 человек. Некоторые из них стали заместителями федеральных министров.

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Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Автор: 21 мая 2021, 18:31

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