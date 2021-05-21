Рассекречены зверства эстонских палачей под Псковом в годы ВОВ

В Псковской области рассекретили архивные документы о зверствах сразу двух рот полицаев из Эстонии, которые учинили кровавую расправу в деревне Ланевая гора, передает Пятый канал. Всего несколько часов понадобилось нацистским пособникам для того, чтобы убить 63 человека. Они не жалели даже младенцев, расстреливая всех, кто попадался им на пути. Раненых добивали или просто сжигали заживо. Удалось установить и причину подобных зверств. Истреблением мирных жителей эстонские полицаи намеревались отомстить партизанам, действовавшим в окрестностях. Всего за время Великой Отечественной от батальона эстонских карателей пострадали 300 псковских деревень. Теперь в регионе будет открыт первый в стране Центр по изучению геноцида советского народа.