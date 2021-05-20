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На востоке Москвы благоустроят Семеновский парк и Семеновский сквер до конца августа

На востоке Москвы благоустроят Семеновский парк и Семеновский сквер до конца августа

Благоустройство Семеновского парка и Семеновского сквера в Соколиной горе начнется в в мае и завершится до конца августа. В общественных пространствах обустроят "сад памяти", разобьют цветники и создадут тематические игровые зоны. Об этом сообщил префект Восточного административного округ Николай Алешин.
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По его словам, проект благоустройства Семеновского парка разработали с учетом исторической значимости территории. Раньше она была частью Семеновского кладбища, которое полностью прекратило существование в 1966 году. Алешин рассказал, что теперь там появится «сад памяти».

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«Установим там сохранившиеся мемориальные скульптуры и обелиски. У главного входа в парк поставим информационные стенды с его историей», – пояснил он.

Фото: пресс-служба префектуры ВАО/vao.mos.ru

В центральной части Семеновского парка обустроят зону отдыха с навесом и удобными лавочками. Неподалеку разобьют клумбы, выполненные в соответствии с цветовой гаммой знамени Семеновского полка, установят качели, сообщает пресс-служба Восточного административного округа Москвы.

Фото: пресс-служба префектуры ВАО/vao.mos.ru

В Семеновском сквере для самых маленьких планируют создать игровые «научные» зоны. Например, на площадке «химия» все оборудование будет ассоциироваться с химическими элементами, на площадке «физика» установят макет маятника Ньютона, а площадка «космос» познакомит детей с солнечной системой. Также появятся зоны «биология» и «физика». Все это способствует интересному досугу и всестороннему развитию юных москвичей, считает префект.

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Фото: пресс-служба префектуры ВАО/vao.mos.ru
Автор: 20 мая 2021, 21:36 Источник: Пресс-служба Восточного административного округа Москвы ✓ Надежный источник

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