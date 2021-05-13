Жители Перово и Новогиреево смогут добираться до метро "Курская" по новому трамвайному маршруту

Трамвайная линия длиной 690 метров пройдет от шоссе Энтузиастов до станции метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также Курского вокзала и МДЦ-2. По словам Яковлевой, маршрут облегчит жизнь многим горожанам.
«Для жителей Перово — это отличная новость, ведь трамвайная линия разгрузит дороги – кто-то пересядет из авто на общественный транспорт. Кроме того, благодаря выделенной полосе трамвай никогда не встанет в пробке, как это могло бы произойти, например, с автобусом. Но особенно актуальна эта новость для наших соседей из Новогиреево – у них туда трамваи, вообще, не ходят», – цитирует депутата портал "Национальные интересы".
Сейчас жители Новогиреево действительно не могут добраться напрямую до «Курской» на трамвае. Маршрут трамвая №24, который курсировал от Курского вокзала до Новогиреева, был изменен. Трамвай теперь останавливается в районе станции метро «Авиамоторная».
Яковлева отметила, что общественный транспорт в Москве постоянно совершенствуется, и это делает жизнь горожан комфортнее. «Взгляните на МЦК, какие там современные электропоезда ходят. И наземный транспорт – трамваи, автобусы тоже модернизируются. Там, например, уже совершенно другая платформа подъема – стало гораздо легче подниматься семьям с коляской, детям, пожилым людям», – сказала она.
В рамках проекта развития электротранспорта в столице в 2021 году появятся 400 электробусов, 70 низкопольных трамвайных вагонов, запустят 164 зарядных станции, откроют 30 новых маршрутов.
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