Жители Перово и Новогиреево смогут добираться до метро "Курская" по новому трамвайному маршруту

Стрельба в казанской школе Цены на продукты Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы
партнеры
Четверг
13 мая
Лента новостей
20:28
Беспечная Орбакайте устроила заграничные каникулы в разгар пандемии
20:18
Под Москвой поймали обманувших бизнесмена на 19 миллионов мошенников
20:06
На МКС произошла новая авария
19:57
Что известно о новом романе звезды сериала "Чики" Шмыковой
19:52
В аварии с мотоциклом пострадал подросток
19:46
"Брали наличкой": Анну Калашникову обманули на 16 миллионов рублей
19:37
Судьба Юлия Пересильд окончательно решена
19:27
На юге России погибла студентка из Китая
19:13
Загорелая Волочкова страдает на Мальдивах: Как все успеть?
19:08
Возле подмосковной школы угнездилась чайка
18:46
"Все вы приглашены!": россияне массово пакуют чемоданы на свадьбу Пэрис Хилтон
18:22
Полуголая Андреева похвасталась фигурой в бассейне
17:55
"Нашла парня с нормально подходящим размером": прооперированная Бузова оседлала жеребца
17:51
Машина депутата Госдумы попала в ДТП на Кутузовском проспекте
17:49
Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью
17:35
"Украл и обаял": звезды сериалов Лагашкин и Стулова отметили серебряную свадьбу
17:10
Перенесшая инсульт Водонаева вышла в люди: Я всегда за риск
16:57
Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением
16:56
Счастье "паромщицы" Глафиры Тархановой вновь оказалось под угрозой
16:32
Спит и видит: Юдашкин захотел вышвырнуть Васильева из "Модного приговора"
16:26
"Не все в порядке с головой": плюнувшей в мужчин Наргиз поставили неутешительный диагноз
16:09
Ида Галич влипла в судебные тяжбы
16:08
"Она меня оскальпировала": журналистка "Пусть говорят" заявила о нападении невменяемой жены Полицеймако
15:51
А как же Фриске? Шепелев поделился воспоминаниями о связи с темнокожей моделью
15:46
Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за нехватки денег на еду – депутат Ганзя
15:43
Матвейчук плюнул в лицо Макеевой с ее женатым работягой-любовником
15:37
"Сдох как собака": Распутина ехидно высказалась о смерти близкого мужчины
15:08
Есть данные: Муцениеце готовит дочь к участию в шоу "Голос. Дети"
15:08
"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"
14:54
"Бараны и ораторы": Наргиз оскорбила российских мужчин
14:52
В Подмосковье установили мировой рекорд по силовому экстриму
14:47
Примерный семьянин Киркоров о своей бурной сексуальной жизни: Так шалю, что мама дорогая
14:46
"Что я такого сделала?!": Рязанова расплакалась во время беседы с Кудрявцевой
14:43
Патриарх Кирилл призвал россиянок отдавать детей в церковь
14:32
Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова изменилась до неузнаваемости
14:31
Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь
14:27
В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса
14:18
Мерьем Узерли о тайном женихе: Раньше никогда такого не чувствовала
14:12
"Претензий к нему не было": директор школы в Казани об устроившем стрельбу
13:53
Сколько россиян работают сверхурочно
13:52
Илон Маск пожаловался на психическое расстройство
13:49
"Получил осколочное ранение": сыну певицы Алсу чудом удалось спастись во время стрельбы в казанской школе
13:47
Запустил рекламу: выходка Маняукяна после трагедии в Казани ошарашила россиян
13:39
В России вновь выявили более 8 тысяч новых заражений COVID-19
13:35
"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова
13:35
Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны
13:31
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Дом"
13:29
"Расстрелять его публично": разъяренный Фадеев готов пойти на крайние меры
13:26
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина после слухов о болезни
13:11
В Госдуме поддержали идею поручить охрану школ Росгвардии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Жители Перово и Новогиреево смогут добираться до метро "Курская" по новому трамвайному маршруту

Жители Перово и Новогиреево смогут добираться до метро "Курская" по новому трамвайному маршруту

Власти столицы утвердили проект новой трамвайной линии, которая свяжет районы Перово и Новогиреево с центром. Маршрут позволит москвичам быстро, без пересадок и пробок добираться до метро "Курская". Это значительно разгрузит автомобильные дороги и придаст городу современный облик, считает муниципальный депутат Перово Татьяна Яковлева.
прочитано 282 раза

Трамвайная линия длиной 690 метров пройдет от шоссе Энтузиастов до станции метро «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также Курского вокзала и МДЦ-2. По словам Яковлевой, маршрут облегчит жизнь многим горожанам.

ПО ТЕМЕ

Москва продолжит обновлять общественный транспорт в 2021 году

«Для жителей Перово — это отличная новость, ведь трамвайная линия разгрузит дороги – кто-то пересядет из авто на общественный транспорт. Кроме того, благодаря выделенной полосе трамвай никогда не встанет в пробке, как это могло бы произойти, например, с автобусом. Но особенно актуальна эта новость для наших соседей из Новогиреево – у них туда трамваи, вообще, не ходят», – цитирует депутата портал "Национальные интересы".

Сейчас жители Новогиреево действительно не могут добраться напрямую до «Курской» на трамвае. Маршрут трамвая №24, который курсировал от Курского вокзала до Новогиреева, был изменен. Трамвай теперь останавливается в районе станции метро «Авиамоторная».

Яковлева отметила, что общественный транспорт в Москве постоянно совершенствуется, и это делает жизнь горожан комфортнее. «Взгляните на МЦК, какие там современные электропоезда ходят. И наземный транспорт – трамваи, автобусы тоже модернизируются. Там, например, уже совершенно другая платформа подъема – стало гораздо легче подниматься семьям с коляской, детям, пожилым людям», – сказала она.

В рамках проекта развития электротранспорта в столице в 2021 году появятся 400 электробусов, 70 низкопольных трамвайных вагонов, запустят 164 зарядных станции, откроют 30 новых маршрутов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Автор: 13 мая 2021, 18:39

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"

Все произошло неслучайно
Шоу-бизнес

Спит и видит: Юдашкин захотел вышвырнуть Васильева из "Модного приговора"

Вскрылась страшная правда
Шоу-бизнес

Не узнать: беременная Арзамасова удивила кардинальным преображением

Актриса резко сменила имидж
Шоу-бизнес

Полз между оградами к могиле: близкий друг Пугачевой умер страшной смертью

Артист оказался в одиночестве

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+