Умерла известная журналистка

В возрасте 43 лет ушла из жизни известная российская журналистка, блогер и феминистка Татьяна Никонова. Сообщается, что перед этим она болела. Подробности устанавливаются.
В возрасте 43 лет ушла из жизни известная российская журналистка, блогер и феминистка Татьяна Никонова. Сообщается, что перед этим она болела. Подробности устанавливаются.
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