Россияне массово отказываются от летних отпусков

Около трети россиян отказались от летнего отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого специалистами сервиса "Зарплата.ру".

В исследовании участвовали две тысячи человек из всех регионов России. 31% опрошенных заявили, что не будут брать отпуск летом, в то время как годом ранее из-за пандемии коронавируса дома осталась половина граждан. Чаще всего причиной отмены путешествий называли высокие цены на российских курортах (31%), закрытые границы (19%) и подорожание доллара (16%), передаёт телеканал "360".