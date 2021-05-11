YouTube заблокировал интервью с вирусологом Дмитрием Львовым

В течение семи дней интервью с вирусологом будет удалено с YouTube. Об этом сообщает русскоязычный телеграм-канал RT.
Администрация видеохостинга уведомила телеканал о "недостоверной медицинской информации" в интервью. В чем конкретно заключаются претензии YouTube не пояснил.
Перевод интервью с вирусологом Львовым также был заблокирован на англоязычном канале RT.
Ранее Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в ограничении показов материалов российских СМИ по надуманным предлогам.
В прошлом году видеохостинг девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских средств массовой информации и трижды – к их материалам. За четыре месяца текущего года были заблокированы три аккаунта и пять материалов отечественных СМИ.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
Проблема з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.ь
Зависть
мир сам знает как себя спасти
когда мир оживёт он превратит в пепел всех
что за желание мир в пепел превратить?
Хочу отдохнуть на юге! 😼
Котейка ищет новую хозяйку
Хочу снять дворец, одеть одежду горничной
А вы знали что нашу землю все метеориты, особенно плохие хотят уничтожить?