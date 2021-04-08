Названы победители премии "Headliner года"

В Москве в четвертый раз прошла церемония вручения премии "Headliner года". Победителем – Хэдлайнером года, выбранным жюри, стала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.



Кроме Хэдлайнера года гранты на развитие проектов получили еще 15 человек. Это выбранные жюри по три лидера экспертного голосования в каждой из пяти номинаций: "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", "Общество и социальные проекты", "Спорт и здоровье".

В первой номинации победили директор галереи-мастерской "Граунд Солянка", художник Катя Бочавар, руководитель международного фестиваля уличного искусства Stenograffia Константин Рахманов и Лиза Згирская с аудио-визуальным композиторским проектом "701 Project".

Лидерами второй номинации помимо директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец стали Дима Зицер с проектом школы неформального образования "Апельсин" и Алексей Кавокин, который занимается разработкой квантового компьютера из жидкого света.

В номинации "Спорт, фитнес, здоровье" лидировали основатель женской школы футбола GirlsPower Владимир Долгий-Раппопорт, первая в мире женщина-участница и финишер в моторалли "Дакар" Анастасия Нифонтова, а также Ярослав Святославский – первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне Ironman. Он отвечает за маркетинг и развитие научного стартап-проекта по разработке технологии 3D-печати мягких нейропротезов NeuroPartner.

Первыми в номинации "Бизнес и инновации" стали сооснователь и руководитель движения "Гудсерфинг" Илья Попов, Магомед-Амин Идилов с проектом сервиса для реабилитации последствий инсульта на дому Cerebrum MD и Константин Урванцев за компанию, предоставляющую программное обеспечение и услуги в области виртуальной реальности для обучения детей, Altairika.

В номинации "Общество и соцпроекты" лидерами признаны директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, директор Центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" Анна Ривина и сооснователь проекта, посвященного обращению с отходами, "Собиратор" Валерия Коростелева.

В состав жюри премии вошли издатель Ирина Прохорова, помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, дизайнер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова и президент ГК "КОРТРОС", учредитель премии "Headliner года" Вениамин Голубицкий.

Вениамин Голубицкий отметил, что несмотря на новые условия, которые принес 2020 год, по большому счету ничего не поменялось, поскольку главные установки у людей, на которых можно равняться, не изменились. "По-прежнему в основе всего лежат гуманистические и гуманитарные ценности... Сегодня люди так же, как и раньше, отдают сердце и душу другим, помогают жить тем, кому достаточно сложно, достигают в своей профессии вдохновляющих высот", – заявил учредитель премии "Headliner года". По словам Голубицкого, это все оказалось важным и в прошлом году, потому премия "Headliner года" остается такой же актуальной, как и прежде.