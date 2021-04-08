Названы победители премии "Headliner года"

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Четверг
8 апреля
Лента новостей
16:18
Дегтярев увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
16:16
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот
15:55
Началась регистрация на трек "Студенты" конкурса "Лидеры России"
15:46
Тяжело перенесшего коронавирус Лещенко довели до слез
15:19
"Я была в безумии. Я орала": звезда сериала "Склифосовский" откровенно о борьбе с раком
15:18
"Приходят намазюканные": Сафронов отказался обслуживать расфуфыренную звезду
15:02
"Рано для слез": Киркоров потерял работу
14:57
"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта
14:40
Асмус бросила камень в огород Акиньшиной
14:38
"Показал слабость": Кадони пролил свет на свои гомосексуальные контакты
14:31
В Челябинске столкнулись и сгорели две фуры
14:26
"Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?": актриса сериала "Налет" о съемках с Машковым и личной жизни
14:21
Дом, квартиры и огромные деньги: кому на самом деле достались богатства Марьянова
14:17
Российский ФБР рассмотрит дело об избиении турок сотрудниками полиции в Германии
14:14
В ХМАО пьяный водитель провез на капоте полицейского
14:07
"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой
13:59
Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов
13:48
Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны
13:45
В Москве из здания эвакуируют людей после сообщения о минировании
13:40
61-летняя Гузеева заткнула за пояс старлеток
13:40
Кадони раскрыл правду об увеличении своего мужского достоинства
13:39
"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей
13:25
Звезды, друзья и большой торт: Почему Матвеев побежал утром за цветами для Боярской
13:22
В Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами
12:56
Водитель иномарки сбил ребенка на Рублевке
12:56
Эксперт Рудяков назвал конкурентов Зеленского на следующих выборах
12:50
Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте
12:46
Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов
12:41
Молодая жена заставила попотеть грузного Цекало
12:22
Выставившая упругую грудь Муцениеце довела народ до исступления
12:20
Оказавшейся на льдине ночью в Москве женщине потребовалась помощь спасателей
12:02
"Каждый сам за себя": забытый Козловским родной брат еле сводит концы с концами
12:00
В кемеровском приюте для собак взорвался газовый баллон
12:00
Тяжелобольной Губин тайно покинул Россию
11:24
Число заболевших COVID-19 в России выросло на 8,6 тысячи
11:18
Предприниматели назвали самые востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в России
11:04
Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем
11:02
Штамп в паспорте многое изменил: Дарья Повереннова честно о жизни с мужем-миллионером
10:37
"Разве так можно?": молодящуюся Долину уличили в наглом обмане
10:29
В Дагестане на территории военной части загорелся танк
10:24
"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице
10:19
В России хотят ввести новые льготы для малоимущих – подробности
09:58
Володин: ситуация с Zoom в России подтверждает правильность политики импортозамещения в сфере IT
09:50
Умерла звезда сериала "Твин Пикс"
09:31
"Невероятный кайф": 65-летний Саруханов откровенно о сексе и оргазме
09:22
Вдова показала подросшего сына покойного Грачевского
09:22
"Сколько неправды!": Хазанов расчихвостил громкую и назойливую Собчак
08:59
Политолог Родионов о стремлении Зеленского в НАТО: Украина превратится в театр военных действий
08:32
"Не бумеранг!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина сорвалась из-за травли
08:19
"Кашляла кровью": Максаковой поставили страшный диагноз
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей
Общество
Названы победители премии "Headliner года"

Названы победители премии "Headliner года"

В Москве в четвертый раз прошла церемония вручения премии "Headliner года". Победителем – Хэдлайнером года, выбранным жюри, стала директор Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.
прочитано 333 раза

Кроме Хэдлайнера года гранты на развитие проектов получили еще 15 человек. Это выбранные жюри по три лидера экспертного голосования в каждой из пяти номинаций: "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", "Общество и социальные проекты", "Спорт и здоровье".

ПО ТЕМЕ

В Москве названы победители премии "Headliner года"

Бренд Headliner от ГК "КОРТРОС" вышел на общероссийский уровень

В России выбирают номинантов премии "Headliner года – 2019"

В первой номинации победили директор галереи-мастерской "Граунд Солянка", художник Катя Бочавар, руководитель международного фестиваля уличного искусства Stenograffia Константин Рахманов и Лиза Згирская с аудио-визуальным композиторским проектом "701 Project".

Лидерами второй номинации помимо директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец стали Дима Зицер с проектом школы неформального образования "Апельсин" и Алексей Кавокин, который занимается разработкой квантового компьютера из жидкого света.

В номинации "Спорт, фитнес, здоровье" лидировали основатель женской школы футбола GirlsPower Владимир Долгий-Раппопорт, первая в мире женщина-участница и финишер в моторалли "Дакар" Анастасия Нифонтова, а также Ярослав Святославский – первый спортсмен-паратриатлет из России, переплывший Волгу и преодолевший длинную дистанцию в триатлоне Ironman. Он отвечает за маркетинг и развитие научного стартап-проекта по разработке технологии 3D-печати мягких нейропротезов NeuroPartner.

Первыми в номинации "Бизнес и инновации" стали сооснователь и руководитель движения "Гудсерфинг" Илья Попов, Магомед-Амин Идилов с проектом сервиса для реабилитации последствий инсульта на дому Cerebrum MD и Константин Урванцев за компанию, предоставляющую программное обеспечение и услуги в области виртуальной реальности для обучения детей, Altairika.

В номинации "Общество и соцпроекты" лидерами признаны директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, директор Центра по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" Анна Ривина и сооснователь проекта, посвященного обращению с отходами, "Собиратор" Валерия Коростелева.

В состав жюри премии вошли издатель Ирина Прохорова, помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова, дизайнер и предприниматель Илья Осколков-Ценципер, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС Елена Зеленцова и президент ГК "КОРТРОС", учредитель премии "Headliner года" Вениамин Голубицкий.

Вениамин Голубицкий отметил, что несмотря на новые условия, которые принес 2020 год, по большому счету ничего не поменялось, поскольку главные установки у людей, на которых можно равняться, не изменились. "По-прежнему в основе всего лежат гуманистические и гуманитарные ценности... Сегодня люди так же, как и раньше, отдают сердце и душу другим, помогают жить тем, кому достаточно сложно, достигают в своей профессии вдохновляющих высот", – заявил учредитель премии "Headliner года". По словам Голубицкого, это все оказалось важным и в прошлом году, потому премия "Headliner года" остается такой же актуальной, как и прежде.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: award.head-liner.ru
Автор: 8 апреля 2021, 14:02

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем

Актриса стремится к одиночеству
Шоу-бизнес

"Прилюдно хватает за мягкое место": Киркорова разругали за приставания к известной певице

Некоторые пророчат им свадьбу

Шоу-бизнес

Асмус бросила камень в огород Акиньшиной

Актриса порассуждала об успешности
Видео

"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта

Исполнитель устроил безобразные разборки

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+