В Москве заработал единый координационный центр стационарного социального обслуживания

Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Конфликт Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
14:56
"Ну было и было!": Карина Кросс рассказала о преступном прошлом
14:49
Полное обескровливание экономики: как санкции США добьют зарплаты и пенсии россиян
14:19
"Человеческие условия": больному зеку Ефремову организовали романтическое свидание
14:15
"А есть запасные иголки?": Гузееву обкололи в эфире Первого канала
14:06
Пенсионная система в России может провалиться – эксперты ВШЭ
14:02
Зеленский назвал строительство "Северного потока – 2" энергетической войной
13:57
Шизофрения и паранойя: жену Алибасова упекли в психушку на 24 года
13:52
Показавшую округлившийся живот Варнаву поздравляют с беременностью
13:29
Россиян могут начать регистрировать на "Госуслугах" при рождении
13:25
"Нас больше нет": обруганный экс-супруг Началовой нанес удар Долиной
13:14
"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых
13:12
Сотрудники ГИБДД назвали самые опасные виды дорожных аварий
13:05
Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой
13:04
Дороги "встанут" намертво: москвичей предупредили о жутких пробках из-за дачников
12:57
Порядок начисления пенсий изменился для некоторых россиян
12:40
"Это никакое не событие": Соседов врезал Пугачевой в день рождения
12:33
"Это непорядочно": коллега бросил камень в огород Гогунского
11:53
Беременная Горбань получила неожиданное предложение
11:44
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
11:37
Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок
11:28
В Подмосковном Сергиевом Посаде прикрыли подпольную нарколабораторию
11:17
В России изменился порядок получения ИНН
11:13
Число заразившихся коронавирусом россиян за сутки выросло на 8,9 тысячи
11:12
"Жестокий, эгоистичный": бывшая жены облила покойного Шукшина помоями
11:05
СМИ: Военный сообщил о готовности Украины нанести первый удар по России
10:58
Баснословные деньги: сына пытаются засудить на 100 тысяч долларов за песни Цоя
10:32
"Могут пострадать режиссеры": ведьма ужаснула словами о проклятии шоу "Последний герой"
10:18
Россияне могут получить дополнительные выходные в мае – подробности
10:16
Манукян пустился во все тяжкие после расставания с Бузовой
10:01
Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище
09:58
"Я такой уродливый": безудержные рыдания Цискаридзе вызвали оторопь
09:58
Россияне назвали желаемый размер сбережений для хорошей жизни
09:37
Капризная Пугачева устроила публичную истерику
09:35
По каким странам россияне скучают больше всего
09:19
Эротичные трусы и пиджак на голое тело: Агутина и Варум с позором выставили из ресторана
08:47
Байден назвал Россию "великой державой" и объявил курс на улучшение отношений с Москвой
08:44
Известный певец отбил любимую женщину у Алибасова
08:44
Сровняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили
08:43
"Что она сотворила с моим сыном": возмущенная мать Аршавина накинулась на Барановскую
06:42
"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением
04:07
Жену звезде "Тихого Дона" нашла мать: как сложилась судьба актера Петра Глебова
02:23
Тело принца Филиппа выкопают после смерти Елизаветы II
00:04
"Они разведутся в любом случае!": на отношениях Собчак и Богомолова поставили крест
22:02
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
21:54
Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика
21:29
Федосеева-Шукшина набросилась на сына Алибасова после грязных оскорблений
21:14
В Москве автобус протаранил светофор
21:07
В Королеве электричка насмерть сбила мужчину
20:56
Пропала без вести подруга покойной Легкоступовой
20:08
При пожаре в Липецке погибли 2 человека
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
"Не имеете права!": вдова Этуша сцепилась с хозяйничавшей на могиле мужа Цымбалюк-Романовской
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Общество
В Москве заработал единый координационный центр стационарного социального обслуживания

В Москве заработал единый координационный центр стационарного социального обслуживания

В столице продолжают повышать качество социальных услуг. Теперь горожане, которые переезжают в дома-интернаты, и их представители смогут получить консультацию.
прочитано 256 раз

Речь идет о едином координационном центре стационарного социального обслуживания. Специалисты будут отвечать на все вопросы, которые возникают во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем.

ПО ТЕМЕ

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса на дому

Появились данные о повышении социальных выплат с 1 апреля: кого из россиян коснется

Позвонив в координационный центр, также можно узнать информацию по движению своего дела. Помимо этого, эксперты горячей линии помогут связаться с близкими, которые проживают в интернатах.

Каждый год в Департамент труда и социальной защиты населения обращаются не менее трех тысяч раз и задают вопросы, связанные с работой городских домов-интернатов для взрослых. Также специалистов спрашивают о статусе документов, которые оформляются для переезда.

Координационный центр создан для того, чтобы коммуникация между интернатами, организациями здравоохранения, органами опеки и другими учреждениями социальной защиты была быстрее. Все, кто участвует в процессе организации помощи, будут получать полную информацию о нуждах людей.

Чтобы получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в Москве, необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 276-11-55. Горячая линия работает с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Для связи также доступна электронная почта: socialdom@mos.ru.

Важно понимать: порядок получения социальной помощи не изменился. Для этого по-прежнему нужно обращаться в центр госуслуг "Мои документы" с заявлением.

Стоит отметить, что в системе соцзащиты населения Москвы работают свыше 30 организаций стационарного типа для людей старше 18 лет. В таких местах могут проживать люди, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и имеют психические заболевания.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ulrich Niehoff / http://imagebroker.com/#/search / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 14:00 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Место указано
Общество

"Дни.ру" и ЛитРес раздают подарки: абонемент на книги

Порадуйте себя полезным подарком

Шоу-бизнес

Манукян пустился во все тяжкие после расставания с Бузовой

Блогер не гнушается случайными связями
Шоу-бизнес

Маленькая дочь блистательно перепела главный хит Пугачевой

Девочка устроила знаменитости сюрприз

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+