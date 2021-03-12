Появились данные о повышении социальных выплат с 1 апреля: кого из россиян коснется

С 1 апреля жизнь некоторых категорий граждан изменится в лучшую сторону. Какие социальные выплаты в России будут проиндексированы уже в ближайшее время, Вы узнаете из специального материала на сайте "Дни.ру".

Со следующего месяца россияне, которые ежемесячно получают деньги на детей от трех до семи лет, могут подать заявление о перерасчете размера пособия. Если даже после получения материальной помощи от государства, доход семьи оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, то тогда их выплаты повысят до 75% ПМ.

В случае если и такого пособия не хватит для полноценной жизни семьи, то родителям назначат 100% регионального прожиточного минимума. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская добавила, что если соцзащита одобрит перерасчет, то россияне получат доплату и за первый квартал.

Также с 1 апреля года будет проведена индексация социальных пенсий, сообщает Life.ru. Согласно проекту постановления правительства, прибавка к выплатам составит 3,4%. Юрист уточнила, что точный размер индексации называть пока рано, так как документ пока не подписан и не опубликован.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, что россиян ждут новые выплаты перед выборами в Госдуму. По его словам, на дополнительные меры поддержки смогут рассчитывать безработные, бизнесмены, а также семьи с детьми. Последние могут получить до десяти тысяч рублей на каждого ребенка.

Источником финансирования может стать Фонд национального благосостояния. Калугин предположил, что для помощи гражданам государство выделит полтора триллиона рублей. Примечательно, что ранее Счетная палата заявила, что источники пополнения для ФНБ исчерпаны.