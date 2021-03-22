Названы самые "таксистские" города России

Сервис по трудоустройству "Работа.ру" провёл исследование, чтобы выяснить, в каких городах России наиболее популярна работа таксистом. Выяснилось, что эта профессия пользуется весьма большим спросом.
Особенно востребованы таксисты в Москве: за прошедший год на неё пришлось 36% от общего числа вакансий. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где было размещено 6% всех вакансий водителя. Третью строчку разделили Екатеринбург, Омск и Челябинск с результатом около 2% в каждом из городов, пишет Life.ru.
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