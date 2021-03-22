Названы вызывающие отравление продукты

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление. Специалист также дал рекомендации по его лечению.
Зиннатулин отметил, что обычно отравление происходит из-за молочных продуктов – молока, кефира или йогурта, поскольку у них короткий срок годности и они быстро портятся. Также можно отравиться алкоголем, особенно если спиртное плохого качества. При отравлении медик посоветовал принимать сорбенты и не останавливать диарею или рвоту, чтобы не мешать организму избавляться от токсинов, передаёт телеканал "360".
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