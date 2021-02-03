Названы самые популярные среди россиян направления февральского отдыха

Специалисты Tvil.ru составили список наиболее популярных среди россиян направлений путешествий в феврале. Эксперты выяснили, где граждане чаще всего бронируют отели и квартиры.

Многие туристы традиционно планируют отправиться на юг России: в Ялту, Севастополь, Сочи и Красную Поляну, но не менее популярны и зимние горнолыжные курорты: Шерегеш, Домбай и Банное. Среди российских городов в топ-10 самых популярных вошли Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский, сообщает "Общественная служба новостей".