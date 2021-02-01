Член ОП Малькевич: Фейки в TikTok стали жесткими и агрессивными

Популярная социальная сеть TikTok стала основной площадкой для распространения фейков, блогеры показали себя людьми с минимальной ответственностью, отметил первый зампред комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич. По его словам, фейки в TikTok стали жесткими и агрессивными.



прочитано 210 раз