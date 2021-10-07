Володин назвал недопустимой ситуацию с пытками осужденных

Володин заявил, что держит этот вопрос на контроле. "Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и уполномоченного по правам человека в регионе", – сказал председатель ГД.
По его словам, необходимо привлечь к ответственности тех, кто должен был, но не предпринял необходимых в этой ситуации действий.
Ранее в Сети появились кадры пыток и изнасилований заключенных в туберкулезной больнице ФСИН №1 в Саратове. Генеральная прокуратура, Следственный комитет и ФСИН начали проверку.
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