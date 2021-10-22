В Лианозове установили 11 новых детских площадок

"Практически все дворы, где находятся четные дома на улице Псковской, благоустроили в рамках работ. Здесь полностью заменили детские площадки, а также благоустроили прилегающие территории", – отметила Журкова.
Во дворах обновили асфальт, поставили новые лавочки и урны. Дополнительно озеленили территории. Новые детские площадки также появились во дворах на Новгородской, Абрамцевской, Череповецкой улицах и Алтуфьевском шоссе.
Журкова подчеркнула, что для безопасности детей было решено не ремонтировать старые площадки, а сделать новые. Теперь, по ее словам, маленькие жители Лианозова смогут играть в любимых местах с еще большим удовольствием.
Популярные темы форума
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
Как перестать жрать на ночь?
Письмо папе
как признаться в чувствах?
Какой подарок сделать бабушке?