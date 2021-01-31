Родители и общественность уберегли детей от участия в незаконных акциях

"Я не видела (несовершеннолетних на несогласованной акци. – Прим.ред.), еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет", – сказала она в комментарии ТАСС.
По ее словам, старания педагогов и уполномоченных по правам ребенка дали результаты – детей удалось уберечь от участия в несогласованных мероприятиях.
Всего в Москве на 14:00 задержаны 120 человек, уточнила Потяева. Цифра меняется. В аппарате омбудсмена следят за ситуацией. "Обращений пока в наш адрес не поступало", – добавила Потяева.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об отсутствии обращений на горячую линию по поводу незаконных митингов. Ранее СМИ сообщали о недопуске адвокатов к задержанным в Екатеринбурге.
По словам Москальковой, на горячую линию уполномоченного таких обращений не поступало. "Мы ее проверяем с выездом на место", – приводит слова омбудсмена РИА Новости.
В несогласованном митинге в центре Москвы 31 января приняли участие около двух тысяч человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.
Несколько сотен участников пытались прогуляться по улицам города. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обеспечивать порядок в городе.
В столице девушке, почувствовавшей себя плохо, помог сотрудник ОМОН— Известия (@izvestia_ru) January 31, 2021
На одной из улиц Москвы девушка подошла к полицейским, те поддержали ее. Однако она едва не упала, сотрудник ОМОН успел подхватить девушку.
На руках он донес ее до автомобиля полиции, чтобы оказать медпомощь. pic.twitter.com/y3spJu0Cmb
МВД и Генеральная прокуратура неоднократно предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах. За это грозит административное наказание.
За применение силы к сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность. По соответствующей статье Уголовного кодекса виновному грозит до 15 лет колонии.
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