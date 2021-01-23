Москалькова оценила отношение местных властей к участникам митингов

"Публичные акции, которые прошли сегодня на востоке России показали, что региональные власти чрезвычайно корректно отнеслись к тем людям, которые, несмотря на постоянные предупреждения по поводу их незаконности в период пандемии, всё же пошли на протестные действия", – написала омбудсмен на своей странице в "Инстаграм".
По словам Москальковой, к ней и ее коллегам в восточных регионах не поступало жалоб о нарушении прав. В аппарате уполномоченного продолжают следить за ситуацией во всех субъектах Федерации, отметила она.
Ранее политологи в беседе с "Дни.ру" констатировали малочисленность несогласованных митингов. При этом организаторы подобных мероприятий активно вовлекли в них несовершеннолетних.
В отличие от взрослой аудитории, у детей критическое мышление еще недостаточно развито, объяснил политолог Олег Матвейчев. "В этом смысле их легко поднимать на подобные акции", – сказал аналитик.
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