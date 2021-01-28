Чай с лимоном оказался способным продлевать жизнь

Зарубежные врачи подтвердили, что чай с лимоном действительно обладает рядом очень полезных свойств. В частности, напиток способствует увеличению продолжительности жизни.
Медики установили, что лимон на 80% улучшает усвоение антиоксидантов из чая, а также содержит много витамина С, кальция, магния и пектины. Однако специалисты обратили внимание, что лимон не следует добавлять в слишком горячий напиток, поскольку это может разрушить в нём полезные вещества, сообщает телеканал "Царьград".
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