В Норвегии заявили о вторжении "Красной армии Сталина"

Жители Норвегии жалуются на вторжение полчищ огромных камчатских крабов, вес которых может достигать 15 килограммов, а диаметр – двух метров. В европейских СМИ их нарекли "Красной армией Сталина".

В 1970-х годов учёные СССР завезли этих крабов на Кольский полуостров. Несмотря на то, что эта территория не была для них естественной средой обитания, ракообразные приспособились к новым условиям и начали размножаться, добравшись до соседних земель, сообщает телеканал "360".

Норвежские рыбаки недовольны тем, что камчатские крабы разрывают их сети. Кроме того, они уничтожают мидий, моллюсков и водоросли, разрушая баланс местной экосистемы. Тем не менее, их мясо считается изысканным деликатесом, поэтому некоторые жители всё же рады "непрошенным гостям".