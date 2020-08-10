Роспотребнадзор назвал самые "болеющие" профессии в России

Роспотребнадзор составил рейтинг профессий, представители которых чаще всего страдают от болезней, связанных с родом деятельности. Выяснилось, что работа чаще всего губит здоровье людей, занятых в сфере добычи полезных ископаемых.
Так, в лидерах оказались шахтеры, которые страдают от 46,9% профессиональных недугов. На второй строчке оказалась обрабатывающая промышленность с результатом в 29,9%. Далее следует перевозка и хранение продукции, строительство, а также сельское хозяйство, охота и рыболовная отрасль, передает "Царьград".
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
Гордон бросил молодуху
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
В каких городах трудно выживать???
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Меня используют все куда я не приду
Серебряные лисы