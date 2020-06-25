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Число жертв землетрясения в Мексике достигло десяти

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На юге Мексики 23 июня произошло землетрясение магнитудой 7,3. Катаклизм нанес ущерб штату Оахака с населением около 260 тысяч человек.

Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия погибли десять человек, не менее четырех пострадали. Повреждено свыше двух тысяч домов, на восьми автомагистралях произошли оползни. Губернатор штата призвал федеральные власти объявить в регионе чрезвычайное положение.

Автор: 25 июня 2020, 12:15 Источник: RT ✓ Надежный источник

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