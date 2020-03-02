Первый больной коронавирусом в Москве рассказал россиянам об обмане

О первом зараженном коронавирусом COVID-2019 в Москве сообщили 2 марта. Вместе с ним госпитализировали еще 23 человека. СМИ поспешили узнать информацию из первых уст.

Как сообщают масс-медиа, в столицу России смертоносную инфекцию привез с собой из Италии Давид Беров. Сообщалось, что он подхватил болезнь во время отдыха в Милане. Мужчина вернулся на родину в конце февраля, и уже через неделю обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Вскоре после этого его перевели в инфекционную больницу.

Однако сам Беров не уверен в якобы поставленном диагнозе. Он заявил, что главный врач до сих пор не предоставил ему документ, свидетельствующий о положительном результате анализа на коронавирус, передает телеграм-канал "Подъем".

В интервью СМИ Давид заявил, что его родные и близкие были госпитализированы обманным путем. По его словам, сначала их уверяли, что возьмут анализы на дому. А затем заставляли ехать в больницу при содействии сотрудников полиции, после чего закрывали в палате.

Мужчина также утверждает, что стал очевидцем конфликта между сотрудниками Роспотребназдора и врачами больницы. О чем именно спорили специалисты – неизвестно. Кроме того, он заявил, что получает от неизвестных сообщения с угрозами.

Напомним, что коронавирус COVID-2019 был обнаружен в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Распространение инфекции быстро достигло масштабов эпидемии в Китае и за его пределами. Вспышки заболевания были зафиксированы в Италии, Иране и Южной Корее. Общее число зараженных превышает 80 тысяч человек, более 2,7 тысячи людей погибли.