Подозревали рак: россиянину удалили сгусток жира весом шесть килограммов

Житель Красноярска Тельман Мамедович в течение трех лет страдал от неизвестного недуга, из-за которого не мог есть более двух раз в день. Выявить причину происходящего не могли ни осмотры гастроэнтеролога, ни УЗИ, сообщает телеканал "Царьград".
Долгое время врачи подозревали, что у Тельмана рак. Но однажды после приема пищи у него раздулся живот и началась резкая боль. Тогда медики провели компьютерную томографию и выяснили, что причиной недомоганий был огромный жировик. Он находился на передней брюшной стенке, поэтому УЗИ не смогло его выявить. Опухоль успешно удалили в ходе хирургической операции. Оказалось, что ее вес достигал невероятных шести килограммов.
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