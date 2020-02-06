Россиянин продает оберег от коронавируса за 13 миллиардов

Вспышка коронавируса породила множество спекуляций. В Сети стали появляться объявления о продаже оберегов, которые якобы могут спасти от инфекции.
Максимальная цена за подобный "амулет" на сайте Avito составила 13 миллиардов 462 миллиона 578 тысяч 946 рублей. По данным РИА ФАН, продает его некая Елизавета. Стоит отметить, что покупателей женщина пока не нашла.
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