Департамент ЖКХ Москвы: О раздельном сборе мусора рассказали всем горожанам

Городской департамент ЖКХ столицы, в ведении которого
находится реализация программы раздельного накопления отходов (РНО), провел
большую и плодотворную работу по информированию населения. На протяжении
нескольких месяцев работает Центр информационной поддержки по вопросам РНО, его
операторы не только отвечают на все вопросы населения, но также записывают
жалобы и предложения, касающиеся накопления и вывоза отходов. Также департамент
оперативно реагирует на обращения граждан в Интернете.
Согласно данным ведомства, более 22 000 городских площадок были брендированы символикой программы, из них 18 000 площадок расположены в жилом секторе. Кроме того, по городу ездят 952 брендированных автомобиля-мусоровоза. Высокая насыщенность городской среды информационными материалами достигается также размещением листовок на стендах у подъездов многоквартирных домов. Проводятся работы по поддержанию управляющими компаниями имеющихся контейнерных площадок в надлежащем санитарном и техническом состоянии.
Важной частью информирования стали теле– и радиопередачи на популярных каналах, в которых представители городских служб рассказывали о том, почему Москва переходит на раздельный сбор отходов и как он будет осуществляться на практике. При этом основной упор делается на сознательность самих жителей города – потому что ни штрафовать за выброс смешанных отходов, ни лишать подъезды мусоропроводов город не планирует.
Между тем согласно соцопросу, проведенному Центром по работе с местными сообществами ВШЭ, больше 90% его участников сочли информацию о раздельном сборе мусора недостаточной. При этом лишь 26% заявили, что не видели специальных контейнеров для раздельного накопления отходов на мусорных площадках возле своих домов. Такие высокие цифры можно объяснить, вероятно, только выдающейся невнимательностью некоторых жителей российской столицы.
В соцопросе приняло участие всего 845 человек. Для такого огромного города, как Москва, это буквально капля в море. Кроме того, опрос проводился удаленно, в режиме онлайн, и сколько из этих опрошенных действительно выносят мусор на площадки, остается только гадать.
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