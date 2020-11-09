В России возбудили дело о геноциде

Следственный комитет России возбудил дело о геноциде по факту массового уничтожения населения Миллерово под Ростовом в годы нацистской оккупации в 1942-1943 годах, передает Пятый канал. Поисковики обнаружили станки порядка 260 человек. Расправы проводили солдаты шестой немецкой армии.
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