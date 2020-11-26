Врачи предупредили об опасном последствии нехватки витамина D

Британские медики выяснили, что дефицит витамина D в организме может привести к развитию опасного заболевания – остеомаляции. Оно характеризуется уменьшением прочности костей.
В результате этого человек может начать испытывать боль в различных частях тела, которая может усиливаться по ночам. Кроме того, возникает риск переломов, особенно у пожилых людей. Врачи рекомендуют поддерживать уровень витамина D с помощью его непосредственного употребления или через пищу. Он содержится в яйцах, жирной рыбе и сыре, передает телеканал "Царьград".
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