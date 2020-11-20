В Москве закроют станцию метро

С 21 ноября на Кольцевой (коричневой) линии Московского метрополитена будет закрыт вестибюль станции "Новослободская", передает сетевое издание "Москва 24". Отмечается, что поезда по-прежнему будут останавливаться на платформе, однако выходить в город можно будет только через спаренную с ней "Менделеевской".
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