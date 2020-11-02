Российские школьники показали себя на открытом уроке "Мы вместе"

Всероссийский конкурс "Мы вместе" был посвящен Дню народного единства. В четвертом по счету открытом уроке блеснули знаниями участники из разных уголков нашей страны.



Открытые уроки проводятся Минпросвещения России совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Программа была приурочена к государственному празднику. Всероссийский конкурс "Мы вместе" осуществляется в рамках национального проекта "Образование".

Участниками стали школьники из Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Коми, Удмуртии, Чечни и Якутии. Ребята вышли в прямой эфир, чтобы рассказать о традициях своего народа и поделиться ими с ровесниками.

Так, на онлайн-уроке "Мы вместе" Станислава Лумпова из Удмуртской Республикой поведала, что ее родной край славится сплетением скандинавской и тюркской культур. У нее появилось множество друзей со всех уголков России. Ребята часто проводили время вместе в детских лагерях, а также рассказывали друг другу о своей малой Родине.

Влад Бурнашев из Республики Саха рассказал, как смог найти множество новых друзей с помощью проекта "Мы вместе". На онлайн-уроке также выступил Ислам Джабиров из Чеченской Республики. Он рассказал, что учится в школе с русскими и ингушами, кумыками и аварцами, а также представителями многих других национальностей.



На каждом открытом уроке организаторы устраивают конкурс, победитель которого может поехать в гости к другу в рамках организованной поездки. По итогам последнего мероприятия "Спорт – это жизнь" были отобраны три победителя, которые примут участие в следующем открытом уроке.

Отметим, что первый Всероссийский открытый урок в этом учебном году провел президент Владимир Путин. Он был посвящен теме здоровья.

