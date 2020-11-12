Прятали золото под одеждой: в Шереметьево задержали двух женщин-контрабандисток

В московском аэропорту Шереметьево задержали двух женщин, которые пытались нелегально провезти в Россию 13,5 килограммов золотых украшений. Они прилетели из Турции.
Золото обнаружили во время досмотра с помощью специального сканера. Выяснилось, что у пассажирок при себе были кольца, серьги, цепочки и другие ювелирные изделия, которые те пытались спрятать под одеждой. Контрабандисткам грозит уголовное дело, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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