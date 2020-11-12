Россияне начали массово уезжать из городов

На фоне усиливающейся эпидемии коронавируса в России сегодня россияне начинают массово уезжать из крупных городов. Многие прибегают к государственным программам "Дальневосточный гектар" и "Сельская ипотека", чтобы обеспечить себя землей и жильем в малонаселенных пунктах.
Эксперт по социальным институтам и госуправлению ВШЭ Артемий Позаненко отметил, что наряду с этим идет и обратный процесс – поток жителей деревень и поселков в города пока все еще больше, чем обратный. Кроме того, эксперты считают, что госпрограммы пока не способны переломить ситуацию, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Таксист
Какие мужчины
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?
Чувствую влечение к другу
Дзюба облажался