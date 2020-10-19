Россиян предупредили о новом виде мошенничества: пользуются пандемией

Специалисты "Лаборатории Касперского" предостерегли россиян от платных опросов. Мошенники в интернете обещают за ответы на вопросы десятки или сотни тысяч рублей, но сначала просят оплатить небольшую комиссию в размере нескольких сотен рублей.
В результате пользователи не получают никаких выплат. Более того, в распоряжении злоумышленников могут оказаться данные банковких карт жертв. Иногда мошенники могут использовать имена популярных персон для привлечения внимания доверчивых россиян.
Как сообщает издание "Известия", в период с января по август этого года было обнаружено более 2,5 тысячи сайтов с такими опросами. Ущерб от нового вида интернет-мошенничества составляет миллиарды рублей, рассказала эксперт Дарья Кошкина.
Примечательно, что в аналогичный период прошлого года специалисты нашли всего 935 подобных сайтов. Эксперты связывают рост мошеннических ресурсов с пандемией коронавируса. Многие граждане остались без работы и стали искать новые способы заработка.
Привлечь к отвественности мошенников в интернете сложно, отметил глава компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров. Дело в том, что ущерб до пяти тысяч рублей расцениватся как административное правонарушение, что сужает перечень действий полиции.
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