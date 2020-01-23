Почему мужчины живут меньше женщин

Научные сотрудники из Дании и Нидерландов проанализировали продолжительность жизни обеспеченных представительниц прекрасного пола и мужчин. В группу вошли участники в возрасте от 50 до 85 лет. Исследования проводились в 1950-2015 годах на территории Северной Америки, Европы и Океании.
Эксперты из Гронингенского университета и Университета Южной Дании пришли к удивительным выводам. Оказалось, что в 1950-м мужчины жили на два с половиной года меньше женщин, пишет телеканал "360". В 1980 году – на четыре с половиной года. Ближе к завершению исследования разница пошла на уменьшение и составила примерно два года.
Как пояснили ученые, такой разрыв в продолжительности жизни обусловлен пагубными привычками, в частности курением. Исследователи подчеркнули, что мужчины начали курить раньше женщин и в больших объемах. В тот период, когда представительницы прекрасного пола пристрастились к негативной привычке, специалисты уже выявили вред никотина.
Как сообщает РИА ФАН, по результатам исследования, проведенного специалистами ООН, людей в возрасте становится все больше. К 2050 году в мире будет более миллиарда людей, которым больше 60 лет.
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