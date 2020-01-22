Разорен и унижен: загадка смерти Бориса Березовского

Предприниматель с политическими амбициями, одна из самых спорных фигур современной истории России. Он родился 23 января 1946 года в Москве, а ушел из жизни спустя 67 лет 23 марта 2013 года в городишке Аскот в Великобритании. О том, что значит загадка смерти Бориса Березовского, спорят до сих пор. Было ли это таинственное убийство или же закономерный итог затянувшейся депрессии?

Споры о том, кем он стал для России – политическим авантюристом, всесильным кукловодом и гением зла или же ученым-математиком, который как мог пытался выжить и занять достойное место в не самые спокойные для нашей страны времена – продолжаются до сих пор. Тем временем успело вырасти поколение, которое уже и не знает, кто такой Борис Березовский. Однако даже эти молодые люди, в большинстве своем, слышали о таинственных обстоятельствах смерти беглого олигарха.

Смерть Бориса Березовского

В ванной комнате в доме в городке Аскот в 40 километрах от Лондона 23 марта 2013 года личный телохранитель Бориса Березовского Ави Навама обнаружил тело своего нанимателя. Бизнесмен лежал навзничь на полу, а дверь была заперта изнутри. Яркой деталью, которая запомнилась публике, стал разорванный шарф, найденный рядом с телом Бориса Березовского.

Несмотря на сообщения о переломе ребра, обнаруженном при вскрытии покойного, следствие официально постановило об отсутствии следов борьбы. Главной, а впоследствии и единственной версией причин гибели предпринимателя стало самоубийство.

Перед кончиной

Перед тем, как покинуть мир живых, Борис Березовский успел практически полностью потерять свое состояние. Через пять лет после бегства из России сумма, которую олигарху удалось увезти из нашей страны, составляла колоссальные 1,3 миллиарда долларов, учитывая, что к этому моменту десятки миллионов он успел добровольно перевести брату королевы Великобритании принцу Майклу, а также изрядно потратился на обустройство на новом месте.

Деньги из кубышки Бориса Березовского оседали в карманах ловких британских дельцов, замораживались британскими властями и исчезали бесследно. В итоге свою смерть некогда один из богатейших людей мира встретил банкротом с долгами на 309 миллионов фунтов стерлингов.

Загадка смерти

Самоубийство

В связи с тяжелым материальным положением, уверены многие эксперты, официальную версию смерти предпринимателя, действительно, не стоит сбрасывать со счетов. Тем более, что по словам очевидцев, сам он неоднократно признавался в потере смысла жизни, а также крайне тосковал из-за невозможности вернуться в Россию.

Нелепая случайность

Ни в одной статье, вышедшей в год смерти Бориса Березовского, прямо не утверждалось, однако мастера пера использовали весь свой талант, чтобы подать такой намек – ужасная гибель олигарха могла быть следствием нелепой случайности. Если говорить точнее, то некоторые британские журналисты делали туманные намеки, дескать, бизнесмен вовсе не пытался покончить с собой, а лишь занимался нестандартной интимной практикой.

Для таких случаев существует отдельный термин – аутоэротическая смерть. Примечательно, что зачастую в Великобритании крайне состоятельные иностранцы встречают свою гибель именно таким, весьма пикантным образом.

Убийство

Независимый немецкий судмедэксперт Бернд Бринкманн, нанятый семьей погибшего, не согласился с официальными выводами следствия о самоубийстве. По его мнению, обстоятельства и улики указывают на то, что предпринимателя удавили.

С этой версией согласны и многочисленные сторонники теории заговора. Зная о шарфике Бориса Березовского, они напоминают об английском обычае вешать знатных преступников на шелковом шнурке. Такая казнь использовалась и в ряде азиатских стран.