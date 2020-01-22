Отрыв тромба: как распознать смертельную опасность

В группу риска входят люди с отеками и расширенными венами. У девушек отрыв тромба может быть спровоцирован варикозом в области таза или ног, а у молодых людей – мерцательной аритмией.
Академик РАН и директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков рассказал, что чаще всего в молодом возрасте от отрыва тромба погибают женщины. Он отметил, что подобное может произойти из-за длительного пережатия периферических вен.
Причиной тромбоза может стать и генетическое заболевание крови, для которого характерно повышенное тромбообразование. Чаще всего в молодом возрасте смерть может наступать из-за разрыва аневризмы сосудов головного мозга.
"Если видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены – сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, узнать, нет ли тромба", – цитирует Беленкова телеканал "360". Эксперт добавил, что в тяжелых случаях устанавливается кава-фильтр – устройство, препятствующее прохождению образования.
Представительницам прекрасного пола академик рекомендовал обратиться к специалисту даже при отсутствии тревожных симптомов. Например, при планировании беременности, если варикозное расширение вен встречается в семье по женской линии.
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