Придется защищаться: в России из-за аномально теплой зимы проснулись клещи

В наступившем году от клещей придется защищаться в феврале. Членистоногие проснулись раньше времени из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Центральной России. Однако эксперты убеждены, что обострения эпидемиологической обстановки ждать не стоит.
"Если где-нибудь солнышко пригреет, то единичные клещи выползут. Массового выхода, который дает эпидемиологические осложнения, не будет. Такие коллизии в связи с теплой погодой могут быть", – цитирует ведущего научного сотрудника ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталью Шашину телеканал "360". Специалист добавила, что активность клещей зависит от окружающей среды, и призвала не поддаваться панике.
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