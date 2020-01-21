В Великобритании выпустили монеты с группой Queen

Королевский монетный двор Великобритании выпустил ограниченную серию монет, посвященных легендарной рок-группе Queen. Они станут частью новой коллекции "Музыкальные легенды", сообщает телеканал "360".

На монетах изображены инструменты участников группы, включая рояль, на котором исполняли знаменитую Bohemian Rhapsody, микрофон, гитару и барабан, передает РИА "Новости". Гитарист коллектива Брайан Мэй опубликовал в "Ютуб" ролик, в котором сделал шуточный обзор серии денежных знаков. Он отметил, что на обеих сторонах монет изображены королевы: на одной – Елизавета II, а на другой – группа "Королева" (так переводится название Queen с английского языка).