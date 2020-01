Татьяна Ахмедова будет судиться с сыном

Материалы для слушаний были подготовлены известной юридической конторой Hughes Fowler Carruthers (HFC), представляющей интересы Темура Ахмедова. Как сообщает The Times, Татьяна Ахмедова намерена "пойти в суд, чтобы обвинить своего сына, родившегося в Британии, в том, что он помогает своему отцу избегать уплаты причитающихся ей "отступных" в рамках крупнейшего бракоразводного процесса".

Поводом для обращения в суд стали материальные претензии, предъявленные к Ахмедову-младшему представителями Burford Capital. Судинвестор, пишет Daily Mail, получил доступ к частной электронной переписке бизнесмена, из которой сделал вывод, что Темур должен разделить финансовую ответственность его отца перед его же матерью.

New milestone in #akhmedov divorce case - Peter Wood @WithersLLP speaks to @TimesLaw on progress of Tatiana Akhmedova's case to enforce record divorce award against her husband. https://t.co/KnSb0DGVOr