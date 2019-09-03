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Общество

Вячеслав Моше Кантор объявил о проведении Пятого Всемирного форума памяти Холокоста

Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. Фото: пресс-служба ЕЕК
"Это мероприятие предоставит мировым лидерам уникальную возможность сказать антисемитизму: "Хватит!"", – заявил Вячеслав Моше Кантор, президент Фонда "Всемирный форум памяти Холокоста". Пятый Всемирный форум под названием "Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!" пройдет 23 января 2020 года в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме.
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Событие будет приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста, а также к 75-ой годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Красной Армией.

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Посыл мероприятия предельно ясен: в современном обществе нет места антисемитизму. На фоне резкого роста нетерпимости в мире, а также пугающего числа самых жестоких и массовых преступлений, совершенных на почве ненависти и ксенофобии, эта повестка кажется как никогда актуальной. Особенно важно просвещение общества о том, насколько опасны могут быть антисемитизм и нетерпимость, когда принимают радикальные формы. Это трагедия, примером которой служит и в будущем должен служить Холокост.

"Это мероприятие особенно важно, поскольку по мере того, как Холокост уходит в прошлое и память о нем стирается, мы перестаем извлекать уроки из его истории, – поясняет Вячеслав Моше Кантор. – "Никогда больше!" – вот план действий, которым мы должны руководствоваться, чтобы защитить будущее с помощью памяти о прошлом". 

Традиционно организатором форма выступает одноименный Фонд, созданный Вячеславом Моше Кантором еще в 2005 году. Свое участие в событии уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

"Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить "Хватит!" антисемитизму, расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Это шанс для современных лидеров совместными усилиями превратить свои знания о Холокосте и память о нем в конкретные действия, совместные шаги и инициативы, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти", – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

Форум в 2020 году будет проведен совместно с мемориалом "Яд Вашем" и под патронатом президента Израиля Руевена Ривлина. Сам глава государства видит в этом возможность оказать сопротивление растущим антисемитским настроениям, возрождению нацизма и попыткам отрицать Холокост.

"Данная конференция состоится в очень важный исторический момент – спустя 75 лет после освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау, когда вновь все чаще стали звучать голоса антисемитов и отрицателей Холокоста, – заявил Реувен Ривлин. – Мы никогда не будем поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров политических партий, ни глав государств".

Председатель мемориала "Яд Вашем" Авнер Шалев также видит большую ответственность в борьбе с антисемитизмом и ксенофобией, возложенную не только на глав государств, но и на человечество в целом.

"Холокост, целью которого было тотальное и повсеместное истребление всех евреев и уничтожение их цивилизации, стал результатом радикального расистского антисемитизма, – подчеркнул Авнер Шалев. – После Второй мировой войны международное сообщество утвердило универсальные принципы и учредило международные организации с четко выраженной целью предотвратить в будущем преступления против человечности. Необходимо определить, изучить и понять, каким образом антисемитизм сохранился и распространился в последние годы. Мы обязаны быть бдительными в отношении сегодняшних проявлений антисемитизма и сохранять решимость в борьбе с ним при любом его появлении".

3 сентября 2019, 20:24

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