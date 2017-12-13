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Общество

Моше Кантор: Иерусалим тысячелетиями был столицей еврейского народа

Вячеслав Моше Кантор. Фото: Европейский еврейский конгресс
 По словам главы Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслава Моше Кантора, признание Иерусалима столицей Израиля со стороны Соединенных Штатов очень важно. Он выразил надежду, что европейские государства последуют примеру Вашингтона. 
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Как считает президенте ЕЕК, значимость Иерусалима для еврейского народа переоценить сложно: этот город в течение тысячелетий уже был столицей в сознании людей и во многом определяет еврейскую идентичность. "Давид Бен-Гурион объявил Иерусалим столицей Израиля почти 70 лет назад, но этот город тысячелетиями был столицей еврейского народа и основой еврейской идентичности", – отметил Моше Кантор.

Он отдельно подчеркнул, что израильское правление не оказало никакого негативного влияния на доступность Иерусалима и его святынь для представителей всех конфессий. "Иерусалим – это город, где принимают всех людей, независимо от их веры, защищают и почитают святые места, и где жителям гарантированы демократические свободы", – убежден президент Европейского еврейского конгресса.

Напомним, что в самом Израиле закон о признании Иерусалима "единой и неделимой столицей" был принят еще в июле 1980 года, однако не нашел поддержки в Совете Безопасности ООН. Более того, странам-участницам Организации было предписано перенести свои дипмиссии из Иерусалима. Со стороны США ситуация изменилась в 1995 году, когда Конгресс принял закон о переносе посольства США в Иерусалим из Тель-Авива. Однако на протяжении двух десятилетий закон так и не вступил в силу.

Недавнее заявление Вашингтона о проработке вопроса переноса посольства и признании за Израилем права самостоятельно определять столицу президент Вячеслав Моше Кантор считает важным шагом в укреплении мира. "Этот новый шаг США является достойным ответом на политику непризнания, и я надеюсь, что он будет способствовать укреплению мира, поскольку решение американской администрации противодействует попыткам уничтожить еврейское присутствие в Иерусалиме, как, например, недавние возмутительные резолюции ЮНЕСКО", - подчеркнул он.

Также Европейский еврейский конгресс выразил разочарование в связи с недавним заявлением, опубликованным Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини о статусе признания Иерусалима столицей Израиля. "В то время, как ЕС апеллирует к сбалансированному подходу в решении вопроса статуса Иерусалима, на деле мы видим постоянный крен в сторону как минимум игнорирования многовековой связи великого города с еврейским народом, когда ЕС ошибочно принимал сторону Палестины, включая поддержку резолюции ООН, фактически отрицающей историческую связь евреев с Иерусалимом", – заявил Вячеслав Моше Кантор.

"Заявление Верховного представителя ЕС было бы более конструктивным если бы ЕС проявлял больше интереса к высказываниям палестинской стороны, призывающим к уничтожению евреев и их государства, расширению выплат властям Палестинской автономии и семьям террористов, разжиганию ненависти в образовательных программах и присвоению улицам имен массовых убийц", – заключил президент ЕЕК.

13 декабря 2017, 13:43

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