Моше Кантор: Иерусалим тысячелетиями был столицей еврейского народа
Как считает президенте ЕЕК, значимость Иерусалима для
еврейского народа переоценить сложно: этот город в течение тысячелетий уже был
столицей в сознании людей и во многом определяет еврейскую идентичность. "Давид
Бен-Гурион объявил Иерусалим столицей Израиля почти 70 лет назад, но этот город
тысячелетиями был столицей еврейского народа и основой еврейской идентичности",
– отметил Моше Кантор.
Он отдельно подчеркнул, что израильское правление не оказало никакого негативного влияния на доступность Иерусалима и его святынь для представителей всех конфессий. "Иерусалим – это город, где принимают всех людей, независимо от их веры, защищают и почитают святые места, и где жителям гарантированы демократические свободы", – убежден президент Европейского еврейского конгресса.
Напомним, что в самом Израиле закон о признании Иерусалима "единой и неделимой столицей" был принят еще в июле 1980 года, однако не нашел поддержки в Совете Безопасности ООН. Более того, странам-участницам Организации было предписано перенести свои дипмиссии из Иерусалима. Со стороны США ситуация изменилась в 1995 году, когда Конгресс принял закон о переносе посольства США в Иерусалим из Тель-Авива. Однако на протяжении двух десятилетий закон так и не вступил в силу.
Недавнее заявление Вашингтона о проработке вопроса переноса посольства и признании за Израилем права самостоятельно определять столицу президент Вячеслав Моше Кантор считает важным шагом в укреплении мира. "Этот новый шаг США является достойным ответом на политику непризнания, и я надеюсь, что он будет способствовать укреплению мира, поскольку решение американской администрации противодействует попыткам уничтожить еврейское присутствие в Иерусалиме, как, например, недавние возмутительные резолюции ЮНЕСКО", - подчеркнул он.
Также Европейский еврейский конгресс выразил разочарование в связи с недавним заявлением, опубликованным Верховным представителем ЕС Федерикой Могерини о статусе признания Иерусалима столицей Израиля. "В то время, как ЕС апеллирует к сбалансированному подходу в решении вопроса статуса Иерусалима, на деле мы видим постоянный крен в сторону как минимум игнорирования многовековой связи великого города с еврейским народом, когда ЕС ошибочно принимал сторону Палестины, включая поддержку резолюции ООН, фактически отрицающей историческую связь евреев с Иерусалимом", – заявил Вячеслав Моше Кантор.
"Заявление Верховного представителя ЕС было бы более конструктивным если бы ЕС проявлял больше интереса к высказываниям палестинской стороны, призывающим к уничтожению евреев и их государства, расширению выплат властям Палестинской автономии и семьям террористов, разжиганию ненависти в образовательных программах и присвоению улицам имен массовых убийц", – заключил президент ЕЕК.
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