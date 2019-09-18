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Общество

Встрявшего в скандал Галкина защитили от нападок

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Телеведущий и юморист Максим Галкин вступился за посаженного в тюрьму актера Павла Устинова. Возмущение ситуацией знаменитость выплеснула в своем микроблоге.

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На видео звезда российского телеэфира поделилась с поклонниками мнением по поводу произошедшего. Галкин отметил, что ситуация выглядит совершенно не так, как ее стремятся преподнести официальные источники. Артист считает, что 3,5 года колонии – слишком жестокое наказание.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Отметим, что за Устинова также вступились в родном театре. Актеры выразили единодушное неудовольствие от произошедшего. Они потребовали освободить коллегу или смягчить наказание.

Галкин свое видео подписал так: "Свободу Павлу Устинову! P.S. Заранее предвижу некоторые комментарии, поэтому сразу и отвечу: "Просто так не посадили бы" – история нашей страны – это сотни тысяч случаев посадок "просто так". Это наша пока неизбывная карма (пунктуация и орфография автора сохранены. – Прим. ред.)".

Поведение юмориста повлекло реакцию остальных публичных деятелей. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал его заявление.

"Пожалуй, впервые артисты столь активно начали защищать своего коллегу по цеху. Причем, если раньше защищали коллег из своего круга, то сейчас за актера Павла Устинова, которого посадили на 3,5 года, встали практически все актеры и музыканты", – высказался Манукян.

Он отметил, что во флешмобе по защите молодого актера принимают участие все больше и больше людей. Впрочем, особенно эксперту понравилось выступление супруга Аллы Пугачевой.

"Как всегда, прекрасно подытожил всю эту историю Максим Галкин. Мне уже давно очевидно, что Макс – из актерской среды самый взвешенный и имеет отличное аналитическое мышление. Если бы не было Макса Галкина, его стоило бы придумать", – подытожил Манукян.

Сам же телеведущий назвал арест Устинова огромной репутационной потерей. Он отметил, что это удар по имиджу российских судов. Звезда уточнила, что такое происходит на регулярной основе.

Автор: 18 сентября 2019, 10:38

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