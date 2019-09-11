Разбившему Rolls-Royce миллиардера челябинцу придется стать банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров станет банкротом после того, как выплатить лишь часть ущерба миллиардеру Александру Аристову, в Rolls-Royce которого он врезался 2 февраля 2016 года на своем ВАЗ-2114.

Бизнесмен подавал иск к мужчине на 5 млн рублей, но затем снизил его до 3,4 млн рублей. В ответ Кантемиров подал в суд заявление о признании банкротом. 19 сентября суд проверит его обоснованность – чтобы мужчину признали банкротом, ему необходимо продать все свое имущество. Миллиардер в свою очередь заявил, что готов отдать все деньги дочери мужчины, но при этом хочет добиться, чтобы он понес материальную и юридическую ответственность.