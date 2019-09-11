В работе "ВКонтакте" произошел массовый сбой

В среду, 11 сентября, в работе социальной сети "ВКонтакте" произошел массовый сбой. Большинство пользователей пожаловались на проблемы при загрузке изображений, передает телеканал "360".
Чаще всего о неполадках в работе сайта сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга, уточняет газета "Петербургский дневник". В пресс-службе социальной сети рассказали, что проблема уже устранена, сайт работает в обычном режиме.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Как вам водолеи?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
На каком свидании можно спать?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России