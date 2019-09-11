Знаменитый ученый скончался в возрасте 94 лет

Академик РАН Тимур Энеев ушел из жизни в возрасте 94 лет. Российский ученый скончался 8 сентября, однако трагическое известие появилось только сегодня. Причина смерти не уточняется.
Тимур Энеев внес важный вклад в развитие космонавтики. Именно он установил, что высокая температура и перегрузка при спуске ракеты с орбиты не угрожают жизни человека. Это открытие в дальнейшем было учтено при полете Юрия Гагарина в космос, сообщает RT.
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