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Общество

Эксперты выбрали главный цвет 2020 года

прочитано 330 раз

Международный бренд Dulux назвал главный цвет следующего года. Самым популярным оттенком станет пастельный зеленый.

"Представляем цвет 2020 года по версии Dulux: пастельный зеленый, навеянный утренним небом, – "Мирный Рассвет", – приводит официальное сообщение Obozrevatel.com.

Как отмечают эксперты, этот цвет можно использовать для оформления детской или рабочей комнаты. По их словам, пастельный зеленый способствует развитию креативного мышления.

Автор: 11 сентября 2019, 09:33

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