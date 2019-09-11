Эксперты выбрали главный цвет 2020 года

Международный бренд Dulux назвал главный цвет следующего года. Самым популярным оттенком станет пастельный зеленый.
"Представляем цвет 2020 года по версии Dulux: пастельный зеленый, навеянный утренним небом, – "Мирный Рассвет", – приводит официальное сообщение Obozrevatel.com.
Как отмечают эксперты, этот цвет можно использовать для оформления детской или рабочей комнаты. По их словам, пастельный зеленый способствует развитию креативного мышления.
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