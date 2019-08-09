В центре Магадана застрелили медведя

В центре Магадана внезапно появился медведь, которого сотрудники полиции решили ликвидировать.

Медведь дико напугал жителей Магадана своим появлением. Хищное животное гуляло в центре города и дошло до школы, где его и убили полицейские. Отмечается, что они делали все возможное, чтобы оставить в целости и сохранности медведя, но так и не смогли его поймать. Опасаясь за жизни людей, сотрудники полиции приняли решение ликвидировать косолапого.

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"В соответствии с федеральным законом "О полиции" хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра. Так как представлял угрозу для жителей", – сказал врио начальника отдела информации регионального главка МВД РФ Ксения Лукина.

Представители охотуправления пояснили, что столкнулись с таким случаем впервые. "Это, конечно, уникальный случай. Медведь бегал прямо в центре города", – рассказал один из представителей ведомства.

По всей видимости, медведь был испуган не меньше местных жителей. На видео, которое опубликовал ТВ Центр, он в растерянности убегает. В хищнике специалисты смогли распознать пестуна – совсем юного медведя, который приглядывает за своими только что рожденными братьями и сестрами.

"Мы посмотрели видео, это, конечно, совсем маленький косолапый – пестун (самец, который присматривает за медвежонком). Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить", – добавили представители охотуправления.