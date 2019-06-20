Истощенный белый медведь напугал жителей Норильска

Истощенный белый медведь пришел с берегов Карского моря в Норильск. Животное преодолело не менее 500 километров – сейчас его осматривают специалисты, передает RT.
По словам сотрудников красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей", медведя вынудил на путешествие голод. Теперь зоологи должны решить, как помочь животному. Пока неясно, сможет ли он вернуться в дикую природу.
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